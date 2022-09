MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Giappone 2022 | Bagnaia 2° | doppietta Ducati Quartararo a un soffio

(Di venerdì 23 settembre 2022) Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Motegi. L’australiano si è esaltato in terra nipponica e ha stampato un superbo 1:44.509, riuscendo a precedere di 28 millesimi il proprio compagno di squadra Francescoin avvio del weekend, il ribattezzato Pecco è riuscito a precedere Fabiodi 21 millesimi: la lotta per il titolo iridato è più intensa che mai. Aleix Espargarò è quart a 0.068 dal leader, poi Luca Marini e Marc Marquez a un decimo. I primi undici piloti sono racchiusi in appena 0.289! Enea Bastianini è caduto nel finale ed è quattordicesimo. Di seguito ladei tempi e i...

SkySportMotoGP : ??BASTIANINI FENOMENALE ??? Battaglia spettacolare targata Ducati: la spunta la Bestia nel finale davanti a Bagnaia… - SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - FTraiettoria : Miller primo davanti al compagno Bagnaia nelle FP1 MotoGP a Motegi Scritto da Filippo Gardin - motorboxcom : #MotoGP Nella Maxi sessione di #FP1 da 75 minuti del #JapaneseGP, undici piloti in meno di 3 decimi! #Miller e… - zazoomblog : MotoGP GP Giappone 2022 risultati e classifica prove libere 1: Ducati al comando con Miller e Bagnaia Quartararo 3°… -

9.30 A questo punto tutto è rimandato a domani, con la pioggia che potrebbe manifestarsi e rendere i tempi di oggi già definitivi in vista della Q1. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese ...Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Giappone 2022, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Motegi. L'australiano si è esaltato in terra nipponica e ha stampato un superbo 1:44.509, riuscendo a precedere di 28 millesimi il proprio compagno di ...MotoGP Gp Motegi Prove Libere 1 - Ottimo inizio per la Ducati a Motegi, tracciato che ospita il Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2022. A centrare il miglior tempo è stato Jack Mill ...Ad appena cinque gare dalla fine del motomondiale, la corsa per il titolo di campione della MotoGP è più aperta che mai. A dividere il campione in carica ...