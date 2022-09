Morto Jamie Roy | addio al dj e produttore simbolo delle discoteche di Ibiza | “Siamo tutti assolutamente con il cuore spezzato”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Èa 33 anni il dj eRoy,serate nelle più notedi, dal Pacha all’Amnesia eRocks. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la Bbc, poi è arrivata la conferma anche da parte della famiglia: “era un figlio, un fratello, un nipote e uno zio molto amato e di talento e amato dai suoi numerosi amici e colleghi sia all’interno dell’industria musicale che oltre.con il“, si legge in un post pubblicato sui suoi profili social. Al momento non sono state rese note le cause della sua scomparsa. Originario della Scozia, Roy ha iniziato la sua carriera a ...

