Meno incidenti e meno vittime, ma 1 scontro su 7 dovuto all'alcol (Di venerdì 23 settembre 2022) meno sangue sulle strade di Milano. Sono meno gli incidenti stradali e i morti coinvolti sulle arterie milanesi, che appaiono più sicure: basti dire che si è passati da 120 a 34 vittime in vent'anni. ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022)sangue sulle strade di Milano. Sonoglistradali e i morti coinvolti sulle arterie milanesi, che appaiono più sicure: basti dire che si è passati da 120 a 34in vent'anni. ...

Lidia30847727 : RT @skeptico_dem: @manginobrioches Quello sulle condizioni sociali di partenza è un pensiero marxista. Esiste già la parità salariale per l… - skeptico_dem : @manginobrioches Quello sulle condizioni sociali di partenza è un pensiero marxista. Esiste già la parità salariale… - Igelfee : @demagistris @unione_popolare Lotta perché gli incidenti sul lavoro non accadano per nessuno dei lavoratori e che c… - rome_sea : Brava #Germania Con lo #smartworking si inquina di meno, si creano meno incidenti, si risparmiano #soldi e #tempo e… - Pasqual77468403 : Da quando ci sono le macchine dell’Ananas, le strade sono più tranquille e con meno incidenti. Poi mi sono sveglia… -