“Me l’aveva suggerito Bonucci”: Raspadori svela il retroscena sul gol (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italia vince contro l’Inghilterra 1-0 grazie al bel goal di Giacomo Raspadori, che si conferma in un ottimo momento, e va a Budapest per giocarsi la prima posizione nel girone di Nations League. Nonostante i numerosi assenti gli azzurri dimostrano di grande entusiasmo. Il ct Mancini schiera un nuovo modulo: 3-5-2 con due titolari del Napoli, il capitano Di Lorenzo e Raspadori. Ai microfoni della Rai è intervenuto nell’intervista lampo post-partita l’autore della rete che ha permesso all’Italia di portare a casa una vittoria fondamentale. Ecco quanto evidenziato: l goal?“La cosa più bella è che Leo mi aveva suggerito la giocata poco prima. Sono stato fortunato che mi è arrivata la palla giusta per un gran goal”. La voglia di giocare?“Abbiamo fatto una grandissima prestazione con una grande squadra. Ci siamo sacrificati ed ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italia vince contro l’Inghilterra 1-0 grazie al bel goal di Giacomo, che si conferma in un ottimo momento, e va a Budapest per giocarsi la prima posizione nel girone di Nations League. Nonostante i numerosi assenti gli azzurri dimostrano di grande entusiasmo. Il ct Mancini schiera un nuovo modulo: 3-5-2 con due titolari del Napoli, il capitano Di Lorenzo e. Ai microfoni della Rai è intervenuto nell’intervista lampo post-partita l’autore della rete che ha permesso all’Italia di portare a casa una vittoria fondamentale. Ecco quanto evidenziato: l goal?“La cosa più bella è che Leo mi avevala giocata poco prima. Sono stato fortunato che mi è arrivata la palla giusta per un gran goal”. La voglia di giocare?“Abbiamo fatto una grandissima prestazione con una grande squadra. Ci siamo sacrificati ed ...

