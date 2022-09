LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: uno due Miller-Bagnaia nella FP1, poi Quartararo e Aleix Espargarò, 14° Bastianini (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26 Chiudiamo il venerdì della MotoGP con un dato molto interessante. I primi 10 sono racchiusi in 288 millesimi ed i primi 19 in 917. Equilibrio totale anche a LIVEllo di scuderie. nella top10, infatti, troviamo Ducati, Yamaha, Aprilia, Honda e KTM 9.24 Rimangono fuori dalla top10, quindi, Zarco, Rins, Bastianini, Martin, Morbidelli e Bezzecchi, solo 19°, per loro domani il rischio pioggia potrebbe costare una Q1 garantita 9.22 CLASSIFICA TOP 10 FP1 1 43 J. Miller 1:44.509 2 63 F. Bagnaia +0.028 3 20 F. Quartararo +0.049 4 41 A. ESPARGARO +0.068 5 10 L. MARINI +0.136 6 93 M. MARQUEZ +0.147 7 44 P. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.26 Chiudiamo il venerdì dellacon un dato molto interessante. I primi 10 sono racchiusi in 288 millesimi ed i primi 19 in 917. Equilibrio totale anche allo di scuderie.top10, infatti, troviamo Ducati, Yamaha, Aprilia, Honda e KTM 9.24 Rimangono fuori dalla top10, quindi, Zarco, Rins,, Martin, Morbidelli e Bezzecchi, solo 19°, per loro domani il rischio pioggia potrebbe costare una Q1 garantita 9.22 CLASSIFICA TOP 10 FP1 1 43 J.1:44.509 2 63 F.+0.028 3 20 F.+0.049 4 41 A. ESPARGARO +0.068 5 10 L. MARINI +0.136 6 93 M. MARQUEZ +0.147 7 44 P. ...

