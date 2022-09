LIVE Federer/Nadal-Sock/Tiafoe 2-2, Laver Cup 2022 in DIRETTA: clima da urlo in avvio alla O2 Arena! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Federer/Nadal. Grandissima volée di Federer! Lo svizzero regala spettacolo! 40-15 Grande intervento a rete di Federer! 30-15 Servizio al corpo di Nadal. 15-15 Cede sulla diagonale di rovescio Sock. 0-15 Non si fa trovare pronto sulla volée Federer. 2-2. Senza problemi tengono la battuta gli statunitensi. 40-15 Lento nello spostamento in avanti Federer. 30-15 Rimane sul nastro la volée di Nadal. 15-15 Fuori il dritto di Federer. 0-15 Doppio fallo commesso da Sock. 2-1 Federer/Nadal. Abbiamo visto già un ottimo Federer alla battuta. 40-30 Incredibile! La ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2. Grandissima volée di! Lo svizzero regala spettacolo! 40-15 Grande intervento a rete di! 30-15 Servizio al corpo di. 15-15 Cede sulla diagonale di rovescio. 0-15 Non si fa trovare pronto sulla volée. 2-2. Senza problemi tengono la battuta gli statunitensi. 40-15 Lento nello spostamento in avanti. 30-15 Rimane sul nastro la volée di. 15-15 Fuori il dritto di. 0-15 Doppio fallo commesso da. 2-1. Abbiamo visto già un ottimobattuta. 40-30 Incredibile! La ...

