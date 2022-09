L’Italia umilia di nuovo l’Inghilterra: il disastro ora è ufficiale (Di venerdì 23 settembre 2022) La sconfitta contro L’Italia ufficializza il disastro dell’Inghilterra di Southgate: ecco perché San Siro costerà carissimo ai Tre Leoni. Come a Wembley, seppur con tanti volti diversi e con un’emozione certamente lontana parente di quella provata nella magica notte londinese. L’Italia batte ancora l’Inghilterra di Southgate, stendendo i Tre Leoni con una rete fantastica di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 settembre 2022) La sconfitta controufficializza ildeldi Southgate: ecco perché San Siro costerà carissimo ai Tre Leoni. Come a Wembley, seppur con tanti volti diversi e con un’emozione certamente lontana parente di quella provata nella magica notte londinese.batte ancoradi Southgate, stendendo i Tre Leoni con una rete fantastica di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LuigiGelli : RT @unione_popolare: Salvini è passato in pochi anni dal secessionismo al nazionalismo. L'Italia non ha bisogno di falsi patrioti ma di per… - pepemanifesto : RT @unione_popolare: Salvini è passato in pochi anni dal secessionismo al nazionalismo. L'Italia non ha bisogno di falsi patrioti ma di per… - IllescasSan : RT @unione_popolare: Salvini è passato in pochi anni dal secessionismo al nazionalismo. L'Italia non ha bisogno di falsi patrioti ma di per… - vinesp57 : RT @unione_popolare: Salvini è passato in pochi anni dal secessionismo al nazionalismo. L'Italia non ha bisogno di falsi patrioti ma di per… - gabrielebandini : RT @unione_popolare: Salvini è passato in pochi anni dal secessionismo al nazionalismo. L'Italia non ha bisogno di falsi patrioti ma di per… -