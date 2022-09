Le imprese | il gas e quel tabù nucleare da sfatare Parla Benedetta Fiorini

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sterzare, con decisione, prima che sia troppo tardi. Prima che il lavoro di una vita, e forse anche i risparmi, evaporino sotto lo sguardo impotente di imprenditori e famiglie, sotto i colpi di una crisi energetica molto simile a un maelstrom. Già, ma come evitare il baratro? E da dove partire? In soldoni, dove mettere le mani? Domande direttamente girate a, deputata della Lega e candidata della coalizione di centrodestra nel collegio uninominale U05 per la Camera in Emilia-Romagna. Leitaliane scontano gli effetti di una crisi energetica dalle proporzioni ancora non ben definite. Come evitare, nel breve e medio termine, la desertificazione industriale in un Paese che vive di manifattura? L’Italia ha bisogno di un cambio di rotta, di una vera politica industriale ed energetica a medio e lungo termine. Se è ...