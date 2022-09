Kate Middleton colpita da una terribile malattia: i segni sono chiari (Di venerdì 23 settembre 2022) Non vi è pace per Kate Middleton, la quale è stata colpita anche da una terribile malattia e i segni ormai sono ben chiari a tutti. Ecco cosa si tratta nello specifico. In questi giorni i riflettori dei media sono costantemente concentrati su Kate Middleton e su tutti gli altri membri della famiglia reale, dato che con l’addio alla Regina Elisabetta è stato messo in atto un vero e proprio cambio generazionale e di incarichi. La Duchessa di Cambridge adesso veste i panni anche dalla Principessa del Galles, titolo nobiliare che era rimasto a Lady Diana anche dopo il divorzio e nonostante la tragica morte della Spencer. Stando alla diffusione delle ultime notizie da parte dei media ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 settembre 2022) Non vi è pace per, la quale è stataanche da unae iormaibena tutti. Ecco cosa si tratta nello specifico. In questi giorni i riflettori dei mediacostantemente concentrati sue su tutti gli altri membri della famiglia reale, dato che con l’addio alla Regina Elisabetta è stato messo in atto un vero e proprio cambio generazionale e di incarichi. La Duchessa di Cambridge adesso veste i panni anche dalla Principessa del Galles, titolo nobiliare che era rimasto a Lady Diana anche dopo il divorzio e nonostante la tragica morte della Spencer. Stando alla diffusione delle ultime notizie da parte dei media ...

fanpage : #QueenElizabethII Charlotte ha indossato un cappottino nero con una plissettatura sulla schiena, molto simile al c… - StefanoGuerrera : comunque è incredibile come Kate Middleton risulti impeccabile praticamente in ogni occasione - RCorrado67 : RT @Tag43_ita: Acqua Kate Siamo ancora qui a idolatrare una principessa perfetta. Meglio Giorgia, Cenerentola pronta per palazzo Chigi men… - VanityFairIt : Il principe e la principessa del Galles parteciperanno alla serata di premiazione della seconda edizione dell'Earth… - infoitcultura : Il cappotto nero lungo di Kate Middleton bellissima e triste -