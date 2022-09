Juve in Champions: dove possono arrivare i bianconeri? (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo anni ed anni di successi in campo nazionale, ciò che è mancato nella storia recente della Juventus è stato proprio il trofeo al quale tutti i più grandi club europei ambiscono di più: la Champions League. Oggi quelle due finali perse nel 2015 e nel 2017, rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid, hanno un sapore ancora più amaro, proprio perché attualmente il livello della Vecchia Signora sembra essere piuttosto lontano da quello raggiunto in quegli anni. Negli ultimi tre anni, infatti, pur avendo avuto per ben due stagioni Cristiano Ronaldo in rosa, i bianconeri non sono mai riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale. L’ultima cocente delusione in questo senso è arrivata lo scorso anno, quando i ragazzi di Massimiliano Allegri, ancora oggi sulla panchina della Juventus, dopo aver pareggiato la gara ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo anni ed anni di successi in campo nazionale, ciò che è mancato nella storia recente dellantus è stato proprio il trofeo al quale tutti i più grandi club europei ambiscono di più: laLeague. Oggi quelle due finali perse nel 2015 e nel 2017, rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid, hanno un sapore ancora più amaro, proprio perché attualmente il livello della Vecchia Signora sembra essere piuttosto lontano da quello raggiunto in quegli anni. Negli ultimi tre anni, infatti, pur avendo avuto per ben due stagioni Cristiano Ronaldo in rosa, inon sono mai riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale. L’ultima cocente delusione in questo senso è arrivata lo scorso anno, quando i ragazzi di Massimiliano Allegri, ancora oggi sulla panchina dellantus, dopo aver pareggiato la gara ...

