Il patriarca Kirill e l'invito ad arruolarsi (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci è arrivata una segnalazione che dovevamo trattare per forza, specie visto quanti stanno facendo circolare quella che è, in realtà, una notizia vecchia. La segnalazione è di quelle complete, ovvero oltre a segnalare la potenziale notizia falsa ci sono stati inviati anche i riferimenti per trattarla. (Grazie, Fabio!) Di cosa sto parlando? Della notizia che il 23 settembre 2022 in pochissime ore è stata tradotta da tutte le testate italiane – partendo ovviamente da ANSA, quelli del consorzio europeo per combattere le fake news – che hanno titolato: Kirill esorta i fedeli ad arruolarsi, se muori sarai con Dio E nell'articolo scrivono: "Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna": il patriarca di Mosca e di tutte le Russie ...

