Gol pazzesco di Raspadori in Italia-Inghilterra FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un Napoli protagonista anche nella sosta delle Nazionali. Quest’oggi, infatti, Khvicha Kvaratskhelia ha letteralmente trascinato la sua Georgia alla vittoria contro la Macedonia del Nord. Vittoria che spinge sempre più la Nazionale guidata dal CT Sagnol in cima al raggruppamento 3. Ma non solo il numero 77 partenopeo si è fatto valere quest’oggi: anche Giacomosi è messo in luce questa sera, nel corso della sfida tra l’e l’. Porta il suo nome la rete che sblocca il risultato contro la nazionale guidata da Southgate. Un gol, vista la fattura del gesto tecnico sfoggiato dall’ex Sassuolo. In particolare, l’azzurro ha stoppatto il pallone con un tocco al pallone delicato, prima di preparsi per il tiro che ha folgorato praticamente il portiere avversario. Una rete che ...