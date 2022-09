GF Vip 7 | il duro sfogo di Elenoire Ferruzzi commuove il web – il VIDEO

Butterf69015258 : RT @zazoomblog: Gf Vip 7 duro attacco a Ginevra Lamborghini: i social la difendono - #attacco #Ginevra #Lamborghini: - zazoomblog : Gf Vip 7 duro attacco a Ginevra Lamborghini: i social la difendono - #attacco #Ginevra #Lamborghini: - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino, duro confronto nella notte tra i due concorrenti - zazoomblog : Grande Fratello VIP 2022: Elenoire Ferruzzi piange e fa un duro discorso sui trans in Italia - #Grande #Fratello #2… - zazoomblog : Grande Fratello VIP 2022: Elenoire Ferruzzi piange e fa un duro discorso sui trans in Italia - #Grande #Fratello #… -

Televisionando

... nel 2020 ospite al Grande Fratello, confessò a Massimiliano Morra: 'Se fossi rimasta, avrei ... che nel 2018 scrisse per lei il singolo 'Sei Sei Sei', 'è stato un evento moltoche mi ha ...Proprio all'interno della casa del GFè stato chiuso un grande capitolo, quello di Adua Del ... "È stato un evento moltoche mi ha svegliato da un incubo. Ho capito che dovevo allontanarmi da ... Sara Manfuso accende la polemica al GF Vip: duro attacco a un inquilino Nelle ultime ore Luca Salatino, parlando con un altro suo compagno del Gf Vip, ha raccontato del suo passato difficile.Luca e Alberto, in un momento di confidenza, hanno parlato a vicenda delle loro infanzie e del loro passato. Entrambi ammettono di essere stati spesso vittime di bullismo. “Quando ero piccolo ne ho so ...