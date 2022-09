Francesco Renga: rinviato al 2023 il suo “Insieme Tour” (Di venerdì 23 settembre 2022) Con un video pubblicato poco fa sui suoi social Francesco Renga ha annunciato che il suo “Insieme Tour”, la cui partenza era prevista per il 17 ottobre da Milano, viene rinviato a ottobre 2023. L’artista, attualmente impegnato in studio per la lavorazione del suo prossimo progetto discografico, ha espresso la volontà di voler tornare live una volta che il nuovo album sarà pubblicato così da presentarlo al suo pubblico e godere Insieme di nuova musica. Ecco il video pubblicato sui social di Francesco Renga Queste tutte le nuove date: 1 ottobre 2023, Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16 maggio e 10 dicembre 2021; 17 ottobre 2022) 7 ottobre 2023, Teatro Dis Play, ... Leggi su zon (Di venerdì 23 settembre 2022) Con un video pubblicato poco fa sui suoi socialha annunciato che il suo “”, la cui partenza era prevista per il 17 ottobre da Milano, vienea ottobre. L’artista, attualmente impegnato in studio per la lavorazione del suo prossimo progetto discografico, ha espresso la volontà di voler tornare live una volta che il nuovo album sarà pubblicato così da presentarlo al suo pubblico e goderedi nuova musica. Ecco il video pubblicato sui social diQueste tutte le nuove date: 1 ottobre, Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16 maggio e 10 dicembre 2021; 17 ottobre 2022) 7 ottobre, Teatro Dis Play, ...

