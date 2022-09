Elezioni, Letta: “Non ci sarà pareggio, chi vince governerà” (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – “Domenica sera con questa legge iper maggioritaria si saprà chi ha vinto e chi ha vinto governerà, il pareggio non c’è”. Lo ha dichiarato Enrico Letta, segretario del Pd, a “L’Aria che tira” su La7. “Chi vince le Elezioni governa e gli altri fanno opposizione, governi di unità nazionale non se ne fanno più”, ha aggiunto il leader Dem. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – “Domenica sera con questa legge iper maggioritaria si saprà chi ha vinto e chi ha vinto, ilnon c’è”. Lo ha dichiarato Enrico, segretario del Pd, a “L’Aria che tira” su La7. “Chilegoverna e gli altri fanno opposizione, governi di unità nazionale non se ne fanno più”, ha aggiunto il leader Dem. L'articolo L'Opinionista.

