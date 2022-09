Due nuovi autocompattatori per l’Asia: ora la Tarip e ottimizzazione del servizio (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Consegnati all’Asia due nuovi compattatori. Stamani, alla presenza degli amministratori comunali il sindaco di Benevento, Clemente Mastella il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente l’assessore comunale al Verde Alessandro Rosa il consigliere comunale Umberto Panunzio e del management dell’Azienda municipale beneventana di gestione dei rifiuti urbani, con l’amministartore delegato Donato Madaro, il parco macchine e mezzi di via Ponticelli si è arricchito nell’ambito di un programma di ringiovanimento operativo interamente autofinanziato. Nei prossimi giorni altri 7 nuovi mezzi meccanici si aggiungeranno al parco e l’Azienda ha voluto sottolineare con orgoglio questo evento perché questo significa anche che i conti della Società sono in buona salute. La presentazione dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Consegnati alduecompattatori. Stamani, alla presenza degli amministratori comunali il sindaco di Benevento, Clemente Mastella il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente l’assessore comunale al Verde Alessandro Rosa il consigliere comunale Umberto Panunzio e del management dell’Azienda municipale beneventana di gestione dei rifiuti urbani, con l’amministartore delegato Donato Madaro, il parco macchine e mezzi di via Ponticelli si è arricchito nell’ambito di un programma di ringiovanimento operativo interamente autofinanziato. Nei prossimi giorni altri 7mezzi meccanici si aggiungeranno al parco e l’Azienda ha voluto sottolineare con orgoglio questo evento perché questo significa anche che i conti della Società sono in buona salute. La presentazione dei ...

GiovaQuez : Il sindaco di Izyum spiega che ci vorranno due settimane per esumare i cadaveri: 'Finora non ne sono stati trovati… - anteprima24 : ** Due nuovi #Autocompattatori per l'Asia: ora la #Tarip e ottimizzazione del servizio ** - hiroscimmia : naska con rebel Deluxe mi ha messo due nuovi singoli che bel giorno per essere vivi oggi !!! :) - AssaloniRoberto : RT @DanCoop80059329: ?? Due varianti di motorizzazione per il velivolo da combattimento cinese Chengdu J-20: in alto i nuovi propulsori cin… - varesenews : Inaugurati due nuovi laboratori alla “casa famiglia” di Inarzo -