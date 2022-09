"Come userà la polizia?": Formigli, la vergogna più grande contro Meloni (Di venerdì 23 settembre 2022) Tutto Come previsto. L'ultima puntata prima del voto di PiazzaPulita, il programma del giovedì sera in onda su La7 e condotto da Corrado Formigli, è stato uno show a senso unico, una sorta di "esecuzione" mediatica di Giorgia Meloni. O almeno, un tentativo. E lo è stato fin dai monologhi del conduttore, che ha nuovamente paragonato l'ipotetica Italia con la leader FdI premier all'Ungheria di Viktor Obran. Ma non solo: ha usato toni durissimi, inquietanti, lanciando una sorta di allarme democratico, paventando il fatto che la Meloni possa disporre della polizia per reprimere il dissenso. Formigli parte nella sua intemerata da "quello che è accaduto a Palermo", perché - sospira - "cara Giorgia Meloni, è grave. Impedire l'accesso a un piazza pubblica a dei ragazzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Tuttoprevisto. L'ultima puntata prima del voto di PiazzaPulita, il programma del giovedì sera in onda su La7 e condotto da Corrado, è stato uno show a senso unico, una sorta di "esecuzione" mediatica di Giorgia. O almeno, un tentativo. E lo è stato fin dai monologhi del conduttore, che ha nuovamente paragonato l'ipotetica Italia con la leader FdI premier all'Ungheria di Viktor Obran. Ma non solo: ha usato toni durissimi, inquietanti, lanciando una sorta di allarme democratico, paventando il fatto che lapossa disporre dellaper reprimere il dissenso.parte nella sua intemerata da "quello che è accaduto a Palermo", perché - sospira - "cara Giorgia, è grave. Impedire l'accesso a un piazza pubblica a dei ragazzi ...

