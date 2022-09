Bufera sulle parole di Von der Leyen | Salvini | “O chiedi scusa o ti dimetti | faremo mozione di censura”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Hanno fatto molto discutere lepronunciate ieri dalla presidente della Commissione Europea Ursula von derche, rispondendo ad una domanda da parte degli studenti di Princeton, nel New Jersey, aveva parlato di “strumenti per recuperare” in caso “le cose andranno nella direzione difficile”. Una frase, questa, con cui in verità Von derfaceva riferimento soprattutto alle illiberali Ungheria e Polonia, ma molti non hanno non potuto cogliere pure un evidente riferimento alle imminenti elezioni italiane. Un’ “invasione di campo”, insomma, che di certo non ha fatto piacere. E, per ovvi motivi, soprattutto al Centrodestra. Le reazioni della politica italiana alledi Von derIl primo a scagliarsi contro ledella presidente della Commissione Europea Ursula ...