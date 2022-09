Bper scende in campo a sostegno cittadini marchigiani dopo l’alluvione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Il GruppoBanca lancia l’iniziativa “Uniti per le Marche”, che prevede una raccolta di fondi aperta ai clienti e a tutti i dipendenti del Gruppo per sostenere enti, organismi e associazioni impegnati nella gestione dell’emergenza die imprese duramente colpiti daldei giorni scorsi. Tutto il personale è stato invitato a contribuire all’iniziativa su base volontaria, scegliendo di donare, secondo la sensibilità dei singoli, giornate di ferie o una parte dello stipendio. I clienti potranno invece effettuare le donazioni attraverso l’Internet Mobile Banking oppure direttamente sul conto corrente IT23Z0538702684000003694809, intestato aBanca – Uniti per le Marche. Con la promozione di questa iniziativa nazionale di raccolta fondi, sottolinea la presidente di ...