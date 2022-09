Bollette | il triste primato apuano Luce e gas più alte di tutta la regione

(Di venerdì 23 settembre 2022) Provincia in testa per l'inflazione energetica: secondo l'Istat è aumentata dell'84% rispetto ad agosto 2021. L'allarme di Coldiretti: 'Molte aziende vicine alla cessazione. Prodotti agricoli ...

elnaza : @GiuliaCortese1 No perché gli abbiamo proposto di aiutare gli italiani e invece non ci ha ascoltato lasciando un po… - gabrillasarti2 : RT @MaxCrusades: @gabrillasarti2 L'80% sono Bella Ciao ?, il rischio val bene la messa. È questa feccia che va eliminata e si stanno autoel… - MaxCrusades : @gabrillasarti2 L'80% sono Bella Ciao ?, il rischio val bene la messa. È questa feccia che va eliminata e si stanno… - Hibbing59 : RT @franzonil: @szampa56 @repubblica Breve storia triste. Nei giorni tra fine agosto e 9 settembre su tutti i giornali e da tutti gli espo… - franzonil : @szampa56 @repubblica Breve storia triste. Nei giorni tra fine agosto e 9 settembre su tutti i giornali e da tutti… -

il Dolomiti

Provincia in testa per l'inflazione energetica: secondo l'Istat è aumentata dell'84% rispetto ad agosto 2021. L'allarme di Coldiretti: 'Molte aziende vicine alla cessazione. Prodotti agricoli ...... condell'energia elettrica che continuano a aumentare a dismisura". Unanotizia che ha condotto molto dei clienti affezionati a commentare che "nonostante i rincari n on smetterò di ... Caro bollette, anche il ristorante Suyoshi costretto ad aumentare i prezzi: "Così copriremo un terzo delle spese" Provincia in testa per l’inflazione energetica: secondo l’Istat è aumentata dell’84% rispetto ad agosto 2021. L’allarme di Coldiretti: "Molte aziende vicine alla cessazione. Prodotti agricoli schizzat ...ROVERETO. "Cari clienti, a causa di tutti i rincari subiti, siamo costretti ad aggiornare i prezzi dei nostri menù di pranzo e cena, aumentando le tariffe". Questo, quanto il ristorante Suyoshi Asian ...