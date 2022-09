“A stento trattengo” | Nunzia De Girolamo contrasti e diffide Parole fuori luogo

diphylleiagrai : RT @mesmeri: Incontro una quarta elementare e diversi bambini mi dicono che hanno genitori stranieri. Poi alza la mano una bambina che mi d… - doomsdayoption : RT @mesmeri: Incontro una quarta elementare e diversi bambini mi dicono che hanno genitori stranieri. Poi alza la mano una bambina che mi d… - Vipdeldivano : RT @mesmeri: Incontro una quarta elementare e diversi bambini mi dicono che hanno genitori stranieri. Poi alza la mano una bambina che mi d… - HelenPl13 : RT @mesmeri: Incontro una quarta elementare e diversi bambini mi dicono che hanno genitori stranieri. Poi alza la mano una bambina che mi d… - accioclownery : RT @mesmeri: Incontro una quarta elementare e diversi bambini mi dicono che hanno genitori stranieri. Poi alza la mano una bambina che mi d… -

ilmattino.it

Non vi nascondo che al'incazzatura. L'ex Ministra Nunzia De Girolamo pronuncia queste parole: 'già mi immagino Scampia dove le donne smettono di spacciare la droga ed iniziano a ...Non vi nascondo che al'incazzatura. L'ex Ministra Nunzia De Girolamo pronuncia queste parole: 'già mi immagino Scampia dove le donne smettono di spacciare la droga ed iniziano a ... Nunzia De Girolamo, bufera e scuse: «A Scampia le donne spaccerebbero l'utero in affitto» (LaPresse) Anche nella regione russa orientale della Yakutia è in corso la mobilitazione parziale dei riservisti annunciata da Putin per rafforzare le sue ...(LaPresse) Anche nella regione russa orientale della Yakutia è in corso la mobilitazione parziale dei riservisti annunciata da Putin per ...