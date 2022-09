Under 21: Italia - Inghilterra 0 - 2 (Di giovedì 22 settembre 2022) Inghilterra Under 21 batte Italia Under 21 2 - 0 (2 - 0) in una partita amichevole disputata sul terreno dello stadio Adriatico di Pescara. I gol: nel primo tempo Rhian Brewster al 2' su rigore e al 5'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022)21 batte21 2 - 0 (2 - 0) in una partita amichevole disputata sul terreno dello stadio Adriatico di Pescara. I gol: nel primo tempo Rhian Brewster al 2' su rigore e al 5'...

LaVeritaWeb : Copenaghen invita al richiamo solo ultracinquantenni, sanitari e fragili: «Ai giovani non serve». Ma in Italia li v… - Azzurri : #Under21 ???? ???????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? #Inghilterra ?????????????? 22 settembre, Pescara ?? - sportli26181512 : Italia U21, Plizzari: 'Abbiamo fatto una grande partita ma gli errori li paghi. Donnarumma? Spero riceva applausi..… - Rockandrollst4r : RT @espertheo: 'L'Italia non produce talenti' Udogie in panchina in Under 21 quando dovrebbe essere titolare sempre della Nazionale maggio… - espertheo : 'L'Italia non produce talenti' Udogie in panchina in Under 21 quando dovrebbe essere titolare sempre della Nazionale maggiore -