Un filo di gas (Di giovedì 22 settembre 2022) Le fonti fossili non sono sostituibili ed è inutile sperare che ci salvino le «rinnovabili». Lo dice in questa intervista il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli. Quanto all’Europa, aggiunge, non solo coltiva da anni l’irrealistico sogno del green per fare politica, ma non sa neppure come fare per applicare davvero il «price cap», il tetto al prezzo del metano. Che, secondo le sue previsioni, «non si farà né ora né mai». L’Europa stacca la corrente e sul mitico (e mitizzato) «price cup», il tetto al gas russo, o forse a tutto il gas, si vedrà. Se ne riparla il 30 settembre in un super-vertice. Si sono messi di traverso, nell’ordine: Mark Rutte, il premier olandese che con la Borsa di Amsterdam dove si scambiano i TTF sul metano fa ottimi guadagni; i norvegesi, che grazie ai loro pozzi intascano moltissimi quattrini (80 miliardi di euro di surplus commerciale); poi c’è la ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022) Le fonti fossili non sono sostituibili ed è inutile sperare che ci salvino le «rinnovabili». Lo dice in questa intervista il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli. Quanto all’Europa, aggiunge, non solo coltiva da anni l’irrealistico sogno del green per fare politica, ma non sa neppure come fare per applicare davvero il «price cap», il tetto al prezzo del metano. Che, secondo le sue previsioni, «non si farà né ora né mai». L’Europa stacca la corrente e sul mitico (e mitizzato) «price cup», il tetto al gas russo, o forse a tutto il gas, si vedrà. Se ne riparla il 30 settembre in un super-vertice. Si sono messi di traverso, nell’ordine: Mark Rutte, il premier olandese che con la Borsa di Amsterdam dove si scambiano i TTF sul metano fa ottimi guadagni; i norvegesi, che grazie ai loro pozzi intascano moltissimi quattrini (80 miliardi di euro di surplus commerciale); poi c’è la ...

