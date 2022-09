Terremoto, forte scossa a Genova, magnitudo tra 3.9 e 4.4 (Di giovedì 22 settembre 2022) Un sisma di magnitudo tra 3.9 e 4.4 si è verificato nella zona di Genova. Lo riferisce l'Ingv con un tweet sul suo profilo. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15:40. Più prolungato nel levante. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Un sisma ditra 3.9 e 4.4 si è verificato nella zona di. Lo riferisce l'Ingv con un tweet sul suo profilo. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15:40. Più prolungato nel levante.

