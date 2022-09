Stefano Tacconi, le condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti (Di giovedì 22 settembre 2022) “Le condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti. Pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione”. E’ quanto si legge in una nota di Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove il campione Stefano Tacconi è stato ricoverato per un controllo programmato dopo il malore avuto ad aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Le. Pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione”. E’ quanto si legge in una nota di Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove il campioneè stato ricoverato per un controllo programmato dopo il malore avuto ad aprile. SportFace.

