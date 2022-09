Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta si scagliano contro Soleil (Di giovedì 22 settembre 2022) Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta contro Soleil Gli ex vipponi della scorsa edizione continuano a essere argomento di discussione tra le quattro mura del loft del Grande Fratello Vip 7. Dopo la dura critica nei confronti di Giucas Casella da parte di Attilio Romita, a finire sulla graticola anche Soleil Sorge e Alex Belli. A L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 settembre 2022)Gli ex vipponi della scorsa edizione continuano a essere argomento di discussione tra le quattro mura del loft del Grande Fratello Vip 7. Dopo la dura critica nei confronti di Giucas Casella da parte di Attilio Romita, a finire sulla graticola ancheSorge e Alex Belli. A L'articolo proviene da Novella 2000.

vogliosolot3 : Patrizia Rossetti si è permessa di mettere in ridicolo soleil ieri sera ancora con sta storia del trio cercando sic… - duca1072 : RT @Valentina882022: Patrizia Rossetti prima di parlare di Soleil deve sciacquarsi la bocca - spicciame_casa : RT @BITCHYFit: In 48 ore Patrizia Rossetti ha parlato male di metà vip che conosce la amo #GFVip - duca1072 : RT @Gfvip815739051: Patrizia Rossetti l'anno scorso : 'Io non andrò mai in un Reality x dignità '.. Welcome to #gfvip ?? e non contenta ha i… - blogtivvu : Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta contro Soleil Sorge: “L’avrei affogata”, “Ha dimostrato di non essere intelli… -