Le immagini inedite di Nettuno e dei suoi anelli scattate dal telescopio Webb – Le foto (Di giovedì 22 settembre 2022) «Gigante di ghiaccio». Così viene classificato Nettuno, l’ottavo e più distante pianeta del nostro sistema solare. E grazie alle nuove immagini realizzate dal James Webb Space Telescope, il più grande e potente telescopio spaziale in funzione, si capisce meglio il perché. L’immagine catturata, la più nitida mai ottenuta, mostra chiaramente il pianeta e la caratteristica atmosfera che lo avvolge, con temperature fino a -200°C. L’immagine del telescopio Webb, in realtà, non restituisce il colore esatto del pianeta, che dovrebbe apparire più blu. Nettuno, infatti, è stato ripreso nell’infrarosso anziché nello spettro di luce visibile. Una tecnica che falsa leggermente il colore finale, ma consente di cogliere dettagli che altrimenti sarebbero invisibili. ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) «Gigante di ghiaccio». Così viene classificato, l’ottavo e più distante pianeta del nostro sistema solare. E grazie alle nuoverealizzate dal JamesSpace Telescope, il più grande e potentespaziale in funzione, si capisce meglio il perché. L’immagine catturata, la più nitida mai ottenuta, mostra chiaramente il pianeta e la caratteristica atmosfera che lo avvolge, con temperature fino a -200°C. L’immagine del, in realtà, non restituisce il colore esatto del pianeta, che dovrebbe apparire più blu., infatti, è stato ripreso nell’infrarosso anziché nello spettro di luce visibile. Una tecnica che falsa leggermente il colore finale, ma consente di cogliere dettagli che altrimenti sarebbero invisibili. ...

SpiderManItalia : Ultima chiamata dal Multiverso ?? #SpiderManNoWayHome con immagini inedite è al cinema ancora per oggi con… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: ??? #RassegnaStampa Lisetta Carmi suona forte. In una grande monografica alle @gallerieditalia di Torino oltre 150 immag… - Roby_Passarelli : Avatar 2: immagini inedite del film con la riedizione di Avatar da oggi nei cinema - intesasanpaolo : ??? #RassegnaStampa Lisetta Carmi suona forte. In una grande monografica alle @gallerieditalia di Torino oltre 150 i… - badtasteit : Chi andrà a vedere al cinema la versione rimasterizzata di Avatar avrà una gustosa sorpresa sotto forma di immagini… -