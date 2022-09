Laver Cup 2022, Federer giocherà il doppio con Nadal: il programma e gli orari di venerdì 23 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Adesso è ufficiale: venerdì ventitré settembre Roger Federer giocherà la sua ultima partita in carriera e lo farà in doppio con Rafael Nadal, a coronamento di una rivalità semplicemente leggendaria. La Laver Cup 2022 comincia con il botto, con una prima giornata che rimarrà nei libri di storia: si parte alle 14 orario italiano (13 locali) con Casper Ruud che affronta Jack Sock, a seguire il Team Europe mette in campo Stefanos Tsitsipas contro l’argentino Diego Schwartzman. Poi la sessione serale che scatterà quando in Italia saranno le 20: l’idolo di casa Andy Murray opposto all’australiano Alex De Minaur, a seguire (intorno alle 22 italiane) l’evento più atteso da tutti. L’addio di Roger Federer. Accanto a lui ci ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Adesso è ufficiale:ventitréRogerla sua ultima partita in carriera e lo farà incon Rafael, a coronamento di una rivalità semplicemente leggendaria. LaCupcomincia con il botto, con una prima giornata che rimarrà nei libri di storia: si parte alle 14o italiano (13 locali) con Casper Ruud che affronta Jack Sock, a seguire il Team Europe mette in campo Stefanos Tsitsipas contro l’argentino Diego Schwartzman. Poi la sessione serale che scatterà quando in Italia saranno le 20: l’idolo di casa Andy Murray opposto all’australiano Alex De Minaur, a seguire (intorno alle 22 italiane) l’evento più atteso da tutti. L’addio di Roger. Accanto a lui ci ...

