Juventus, Iaquinta: “Non è tutta colpa di Allegri, ma un gioco migliore potrà garantire molti più gol” (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex attaccante della Juventus, Vincenzo Iaquinta, ospite di TuttoJuve, ha così parlato della situazione della squadra bianconera. Ecco la sua parole: “Quando una grande squadra come la Juventus non porta risultati è normale che ci siano delle critiche. Non credo, però, sia giusto prendersela solo con Allegri. In questi casi le responsabilità sono di tutti, anche dei giocatori e della società. Questa sosta cade bene per potersi confrontare e migliorare, in vista della ripresa. Cosa manca a questa Juventus? Non verticalizza molto e gioca troppo in orizzontale. Certo, con i grandi giocatori i gol possono arrivare ugualmente. Ma vorrei vedere una Juve più propositiva, più offensiva. Vlahovic? E’ sempre molto solo là davanti. E le colpe sono di tutti, oltre che del tecnico. Un gioco ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex attaccante della, Vincenzo, ospite di TuttoJuve, ha così parlato della situazione della squadra bianconera. Ecco la sua parole: “Quando una grande squadra come lanon porta risultati è normale che ci siano delle critiche. Non credo, però, sia giusto prendersela solo con. In questi casi le responsabilità sono di tutti, anche dei giocatori e della società. Questa sosta cade bene per potersi confrontare e migliorare, in vista della ripresa. Cosa manca a questa? Non verticalizza molto e gioca troppo in orizzontale. Certo, con i grandi giocatori i gol possono arrivare ugualmente. Ma vorrei vedere una Juve più propositiva, più offensiva. Vlahovic? E’ sempre molto solo là davanti. E le colpe sono di tutti, oltre che del tecnico. Un...

sportface2016 : #Juventus, #Iaquinta: “Non è tutta colpa di #Allegri, ma un gioco migliore potrà garantire molti più gol” - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: ?????| Vincenzo Iaquinta: 'Quando una grande squadra come la #Juventus non porta risultati è normale che ci siano delle cri… - ZoneJuventus : ?????| Vincenzo Iaquinta: 'Quando una grande squadra come la #Juventus non porta risultati è normale che ci siano del… - Furiaceca__ : @FuckTheMoviola @juventusfc @andagn Salihamidzic, Trezeguet, Camoranesi, Marchisio e Iaquinta oltre Montero e Chiel… - BiaGobbo91 : RT @Aleamoruso99: Nella storia della #Juventus solo un allenatore è stato esonerato in corsa: Ciro Ferrara, a cui è poi subentrato Zacchero… -