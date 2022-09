Istat: nel 2050 ci sarà un giovane ogni tre anziani e i decessi saranno il doppio delle nascite: “Fase di forte invecchiamento” (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra meno di trent’anni il numero dei decessi sarà il doppio di quello delle nascite. L’Italia continua a invecchiare: lo certifica l’ultimo Report dell’Istat sulle previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Nel 2050, la percentuale di persone con più di 65 anni salirà di oltre dieci punti, arrivando secondo l’Istat al 34,9%. Oggi gli over 65 sono il 23,5% della popolazione totale, mentre gli under 14 rappresentano il 12,9% degli italiani. Siamo dentro a una “Fase accentuata e prolungata di invecchiamento” e i decenni a venire continueranno in questa direzione. Di questo passo si arriverà nel 2049 con i decessi che potrebbero doppiare le nascite: 788mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra meno di trent’anni il numero deiildi quello. L’Italia continua a invecchiare: lo certifica l’ultimo Report dell’sulle previsioni della popolazione residente efamiglie. Nel, la percentuale di persone con più di 65 anni salirà di oltre dieci punti, arrivando secondo l’al 34,9%. Oggi gli over 65 sono il 23,5% della popolazione totale, mentre gli under 14 rappresentano il 12,9% degli italiani. Siamo dentro a una “accentuata e prolungata di” e i decenni a venire continueranno in questa direzione. Di questo passo si arriverà nel 2049 con iche potrebbero doppiare le: 788mila ...

istat_it : La popolazione residente è in decrescita: da 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 a 57,9 mln nel 2030, a 54,2 mln nel 20… - Agenzia_Ansa : Le nuove previsioni Istat sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2021, confermano una decrescita della pop… - zagoramo : RT @giuno55: Ieri la nota di ministero del Lavoro, Inps, Istat, Inail e Anpal ha mostrato come anche nel secondo trimestre 2022 le posizion… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Le nuove previsioni Istat sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2021, confermano una decrescita della popolazio… - bogianen57 : RT @pier_falasca: Oggi tutti dovremmo parlare esclusivamente di questo dato ISTAT appena pubblicato: “La popolazione residente in Italia po… -