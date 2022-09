Il 91% dei bambini non sa chiamare il numero delle emergenze: è un problema (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel 2018, una bambina di 7 anni ha salvato la vita della sua sorellina che era caduta nella piscina di casa, chiamando i soccorsi e descrivendo con calma, ma rapidamente, la situazione. Nel 2019, un bambino di 9 anni ha fatto lo stesso con suo nonno, diabetico, che ha avuto un’emergenza di ipoglicemia. Uno studio del 2021 condotto dall’Academy of Pediatrics, tuttavia, ha rilevato che il 91% dei bambini in età scolare non sa utilizzare il cellulare per chiamare il numero delle emergenze, o riconoscere una situazione di pericolo. NewsSalute e Benessere Questa è l'età ideale per dare ai figli uno smartphone secondo un sondaggio Secondo un nuovo sondaggio americano, condotto da OnePoll per conto di Cricket Wireless, su duemila genitori, pare che l'età ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel 2018, una bambina di 7 anni ha salvato la vita della sua sorellina che era caduta nella piscina di casa, chiamando i soccorsi e descrivendo con calma, ma rapidamente, la situazione. Nel 2019, un bambino di 9 anni ha fatto lo stesso con suo nonno, diabetico, che ha avuto un’emergenza di ipoglicemia. Uno studio del 2021 condotto dall’Academy of Pediatrics, tuttavia, ha rilevato che il 91% deiin età scolare non sa utilizzare il cellulare peril, o riconoscere una situazione di pericolo. NewsSalute e Benessere Questa è l'età ideale per dare ai figli uno smartphone secondo un sondaggio Secondo un nuovo sondaggio americano, condotto da OnePoll per conto di Cricket Wireless, su duemila genitori, pare che l'età ...

Kadabra433 : @Laly_91_ Ma i maremmani sono a conoscenza dei vari sfoghi di B sulla questione o a loro non frega nulla? ?? - ManuNap : @WalterWhiteNH @ScottiGalletta @sscnapoli Non ridere! Andavano tenuti anche con la dentiera e sulla sedia a rotelle… - EffeBoccia : Fateci i nomi dei raccomandati che pagano una casa in centro a #Milano 91 euro al mese @ComuneMI @RegLombardia… - Laly_91_ : @ilkarmaagisce Tesoro semplicemente Baru gira in questo mondo da anni e per lui non è lavoro, e se lo conoscessi un… - Laly_91_ : Ragaaaa! C’è ma nessuno che augura un buon 22 Settembre a tutti ?! Ringraziamo Lulu per uno dei momenti più iconici… -