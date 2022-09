Francia, Deschamps conferma infortunio Maignan: “Problema al polpaccio, non giocherà in Danimarca” (Di giovedì 22 settembre 2022) La Chaîne L’Equipe. “Koundé e Maignan domenica non saranno disponibili perché Jules ha un Problema muscolare all’ischio e Mike al polpaccio. Non li farò viaggiare fino a Copenaghen per niente. Vedrò se li sostituirò”. Con queste parole, il ct della Francia, Didier Deschamps, ha confermato l’infortunio al polpaccio di Mike Maignan, il portiere del Milan uscito all’intervallo del match contro l’Austria. L’estremo difensore, a questo punto, si sottoporrà a esami approfonditi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) La Chaîne L’Equipe. “Koundé edomenica non saranno disponibili perché Jules ha unmuscolare all’ischio e Mike al. Non li farò viaggiare fino a Copenaghen per niente. Vedrò se li sostituirò”. Con queste parole, il ct della, Didier, hato l’aldi Mike, il portiere del Milan uscito all’intervallo del match contro l’Austria. L’estremo difensore, a questo punto, si sottoporrà a esami approfonditi. SportFace.

