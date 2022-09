Fiumicino, al via la pulizia delle caditoie e delle griglie della rete fognaria (Di giovedì 22 settembre 2022) Fiumicino – “Inizierà venerdì 23 settembre il servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle griglie della rete fognaria pubblica ad opera di Ati”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini. “In particolare – spiega – si comincerà dalle caditoie nei pressi degli asili nidi e delle scuole dell’infanzia comunali e degli istituti superiori presenti sul territorio. Si proseguirà poi con le caditoie pressi il centro di primo soccorso/Asl di via Coni Zugna e di via degli Orti per proseguire poi con tutte le altre strade. Ringrazio gli uffici dell’Area Ambiente per aver ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022)– “Inizierà venerdì 23 settembre il servizio distradali epubblica ad opera di Ati”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore all’Ambiente del Comune di, Roberto Cini. “In particolare – spiega – si comincerà dallenei pressi degli asili nidi escuole dell’infanzia comunali e degli istituti superiori presenti sul territorio. Si proseguirà poi con lepressi il centro di primo soccorso/Asl di via Coni Zugna e di via degli Orti per proseguire poi con tutte le altre strade. Ringrazio gli uffici dell’Area Ambiente per aver ...

