Fedez collabora con Pigna | è il primo direttore creativo di Monocromo

Leggi su zon

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’artista e imprenditoreprende il timonedel love brand didedicato ai colori, conzioni esclusive, progetti speciali e una nuova collezione in arrivo a fine 2022. Grandi novità in casa, dove è tutto pronto per l’arrivo dicomedi, l’iconico brand bydedicato a chi ha il colore nel proprio DNA. Si tratta deldi, il brand market leader in Italia nel segmento stationery per la scuola e non solo, voluto dall’azienda come nuova tappa all’interno del percorso di crescita che negli ultimi anni ha visto il rilancio e il riposizionamento del ...