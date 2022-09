Crollo del Globe Theatre: il Campidoglio istituisce una commissione d'inchiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Campidoglio istituirà una commissione tecnica, affidata al Capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, sul cedimento di una scala al Globe Theatre di Villa Borghese. L'obiettivo, secondo quanto si ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilistituirà unatecnica, affidata al Capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, sul cedimento di una scala aldi Villa Borghese. L'obiettivo, secondo quanto si ...

Agenzia_Ansa : Nuovo crollo della Borsa di Mosca dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato la mobilitazione parzia… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - ItaliaViva : “Il crollo demografico è finalmente entrato nel dibattito politico. Abbiamo costruito una risposta, la riforma del… - Ernesto76896081 : RT @MennuniLavinia: Un abbraccio agli studenti e agli insegnanti coinvolti nel crollo della scalinata del #globetheatre Si faccia presto ch… - PatriziaOrlan11 : RT @chilhavistorai3: Crollo parziale di una scalinata del #GlobeTheatre in #VillaBorghese a #Roma. Dodici feriti, per fortuna non gravi, tr… -