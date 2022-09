CONFINDUSTRIA BRESCIA: presentate le attività per la scuola 2022-2023 (Di giovedì 22 settembre 2022) Presenti oltre 60 dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado Il programma delle attività, coordinato dall’Area Education e Capitale Umano, è stato presentato ieri pomeriggio in un incontro al Liceo Guido Carli, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Elisa Torchiani (Vice Presidente CONFINDUSTRIA BRESCIA delegata al Capitale Umano), Giuseppe Bonelli (Dirigente UST di BRESCIA) e Fabio Capra (Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di BRESCIA). BRESCIA, 22 settembre 2022 – Sono state presentate ieri pomeriggio – nel corso di un evento tenuto al Liceo Guido Carli di BRESCIA, a cui hanno partecipato oltre 60 dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 22 settembre 2022) Presenti oltre 60 dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado Il programma delle, coordinato dall’Area Education e Capitale Umano, è stato presentato ieri pomeriggio in un incontro al Liceo Guido Carli, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Elisa Torchiani (Vice Presidentedelegata al Capitale Umano), Giuseppe Bonelli (Dirigente UST di) e Fabio Capra (Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di)., 22 settembre– Sono stateieri pomeriggio – nel corso di un evento tenuto al Liceo Guido Carli di, a cui hanno partecipato oltre 60 dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di ...

