Boxe, chi è Mikuru Asakura: lo youtuber delle arti marziali miste che sfiderà Mayewather (Di giovedì 22 settembre 2022) La domenica nipponica vedrà tornare Floyd Mayweather, in un’altra delle sue trovate a doppio scopo. Da una parte c’è la voglia di continuare a combattere di “Money”, mentre l’altro lato è quello di una pubblicità al pugilato quantomeno difficile da comprendere. Del resto, affrontando Mikuru Asakura non sfida un pugile vero e proprio, ma un uomo proveniente dalle arti marziali miste. Nato a Toyohashi, nella prefettura di Aichi (dove si trova Nagoya), il 15 luglio 1992, Asakura, proprio in termini di arti marziali, è sempre stato uno in grado di sapere il fatto suo. Del resto, il suo primo interesse fu il karate. Ma la sua carriera avrebbe potuto prendere una piega diversa se l’avesse dedicata alla pallavolo, sport nel quale si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) La domenica nipponica vedrà tornare Floyd Mayweather, in un’altrasue trovate a doppio scopo. Da una parte c’è la voglia di continuare a combattere di “Money”, mentre l’altro lato è quello di una pubblicità al pugilato quantomeno difficile da comprendere. Del resto, affrontandonon sfida un pugile vero e proprio, ma un uomo proveniente dalle. Nato a Toyohashi, nella prefettura di Aichi (dove si trova Nagoya), il 15 luglio 1992,, proprio in termini di, è sempre stato uno in grado di sapere il fatto suo. Del resto, il suo primo interesse fu il karate. Ma la sua carriera avrebbe potuto prendere una piega diversa se l’avesse dedicata alla pallavolo, sport nel quale si è ...

mid_love_night : RT @DxIlart: Per chi diceva dopo jack in the boxe che l'era di hobi era finita si sbagliava , Tutto l'impegno e il tempo che ci mette a don… - Darek120500 : @THEREALGUE Guè essendo un appassionato di boxe in un ipotetico scontro tra Fury e Usyk chi preferiresti? - DxIlart : Per chi diceva dopo jack in the boxe che l'era di hobi era finita si sbagliava , Tutto l'impegno e il tempo che ci… - freearyel : @MilanistaTrmon @SadDlb @francescac1908 Quello che conta è quello sopra. Alla boxe si vince ai punti, nel calcio vi… - RobTomaiuolo : @AlfredoPedulla Che vuol dire? Il calcio è fatto da eventi, vince chi segna un gol in più. Ai punti il risultato sa… -