"Ballando con le stelle 2022", le coppie sono formate. La scelta di Alex Di Giorgio (Di giovedì 22 settembre 2022) Manca davvero pochissimo all'inizio dell'edizione numero 17 di Ballando con le stelle che dal prossimo 8 ottobre allieterà i sabato sera di Rai 1 con una carrellata di Vip, aspiranti ballerini, che anche quest'anno si sfideranno fino all'ultimo passo di danza per due mesi fino ad arrivare al gran finale della trasmissione che decreterà il podio di quest'anno. La temutissima giuria del programma sarà composta in questa nuova annata da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli e, in attesa che danze inizino, sono state rivelate le prime coppie composte dai 13 vip in gara e relativi maestri. Ballando con le stelle: rivelate le prime coppie in sfida È un cast succosissimo quello dell'edizione 2022 di ...

