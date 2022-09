(Di giovedì 22 settembre 2022)- "Le sorprese azzurre di questo inizio stagione? Oltre, ovviamente, a Kvaratskhelia mi piace segnalareRui e" . Lo ha dichiarato Luca, ex centrocampista del ...

sportli26181512 : Altomare: 'Lobotka, Mario Rui e Meret cardini del Napoli': L'ex centrocampista: 'Oltre, ovviamente, a Kvaratskhelia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Altomare: 'Le sorprese del Napoli? Oltre a Kvara segnalo Lobotka, Mario Rui e Meret' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Altomare: 'Le sorprese del Napoli? Oltre a Kvara segnalo Lobotka, Mario Rui e Meret' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Altomare: 'Le sorprese del Napoli? Oltre a Kvara segnalo Lobotka, Mario Rui e Meret' - napolimagazine : L'EX - Altomare: 'Le sorprese del Napoli? Oltre a Kvara segnalo Lobotka, Mario Rui e Meret' -

Corriere dello Sport

NAPOLI - "Le sorprese azzurre di questo inizio stagione Oltre, ovviamente, a Kvaratskhelia mi piace segnalare, Mario Rui e Meret " . Lo ha dichiarato Luca, ex centrocampista del Napoli , ai microfoni di Radio Marte: "Lo slovacco sta alzando sempre di più il livello delle sue prestazioni, ......di rigore (fallo di Francesco Bellucci sullo stesso Protti) e pareggiarono al 73' con, ma ... Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui;(46' Mertens), Demme, Zielinski; ... Altomare: "Lobotka, Mario Rui e Meret cardini del Napoli" Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Le sorprese azzurre di questo inizio stagione Oltre, ovviamente, a Kvaratskhelia mi piace segnalare Lobo ...Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Le sorprese azzurre di questo inizio stagione Oltre, ovviamente, a Kvaratskhelia mi piace segnalare Lobo ...