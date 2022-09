“Allarme democratico”. Gruber più feroce di Prodi contro la Meloni (Di giovedì 22 settembre 2022) Mercoledì scorso Dietlinde Gruber, detta Lilli, ha condotto una puntata del suo eterno talk show, in onda su La7, all’insegna del delirio ossessivo-compulsivo. Ospite d’onore quel gran parroco della politica italiana di Romano Prodi, che al campionato dei pesci in barile sbaraglierebbe il campo, il quale è stato letteralmente tempestato da una continua raffica di domande tendenziose sulla solita destraccia brutta, sporca e cattiva. Alternando senza soluzione di continuità i due sostantivi prediletti quando parla soprattutto di Giorgia Meloni, rischio e pericolo, la Gruber è riuscita nella non facile impresa di mettere in imbarazzo l’ex presidente della Commissione europea. Definendo sempre “le destre” la coalizione favorita nelle elezioni del 25 settembre, con il chiaro intento di relegare nel ghetto dei reietti della ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) Mercoledì scorso Dietlinde, detta Lilli, ha condotto una puntata del suo eterno talk show, in onda su La7, all’insegna del delirio ossessivo-compulsivo. Ospite d’onore quel gran parroco della politica italiana di Romano, che al campionato dei pesci in barile sbaraglierebbe il campo, il quale è stato letteralmente tempestato da una continua raffica di domande tendenziose sulla solita destraccia brutta, sporca e cattiva. Alternando senza soluzione di continuità i due sostantivi prediletti quando parla soprattutto di Giorgia, rischio e pericolo, laè riuscita nella non facile impresa di mettere in imbarazzo l’ex presidente della Commissione europea. Definendo sempre “le destre” la coalizione favorita nelle elezioni del 25 settembre, con il chiaro intento di relegare nel ghetto dei reietti della ...

