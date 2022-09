A scuola il problema non è lo smartphone (Di giovedì 22 settembre 2022) Il dibattito sul divieto dei telefoni in classe dovrebbe farci riflettere sulla scarsa cultura digitale di insegnanti e ragazzi. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il dibattito sul divieto dei telefoni in classe dovrebbe farci riflettere sulla scarsa cultura digitale di insegnanti e ragazzi. Leggi

LaBombetta76 : @michelameni_ @tw_whatsapp @Camy_cami La mascherina non può compromettere nulla perché i gas passano tranquillament… - yellowxloueh : @giuxxharry il problema è quando la mattina fa un freddo porco ma poi esci da scuola e ci sono 25 gradi - aafessdsort : @holystemezz però da quella parte non credo arrivi troppa gente, a noi il problema è il ponte che sta stra pieno tr… - fessgaiii : ma secondo me le mie amiche non hanno capito il vero problema del perché io non vado a scuola - safetydrop : da quando è iniziata la scuola non ho letteralmente avuto più un momento di felicità, sono nervosismo e stress. ma… -