A passeggio tra bunker e rifugi antiaerei sul Masso della Signora (Di giovedì 22 settembre 2022) di Clemente Ultimo Un tour alla scoperta di fortificazioni di cui si è persa da tempo la memoria e, soprattutto, di un pezzo di storia – salernitana in primo luogo, ma non solo – che in tanti ignorano. Questo e molto altro è il “bunker Tour”, iniziativa giunta alla sua terza edizione, in calendario per il prossimo 25 settembre: seguendo un percorso di trekking che si snoda attraverso il versante di colle Bellara – più noto ai salernitani come Masso della Signora – sarà infatti possibile osservare da vicino, ed in qualche caso percorrere, tratti di ricoveri antiaerei, bunker, postazioni di artiglieria e baraccamenti risalenti all’ultimo conflitto mondiale. Percorrendo un itinerario di un paio di chilometri si toccheranno i luoghi che ricordano gli eventi del settembre del 1943, quando ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 settembre 2022) di Clemente Ultimo Un tour alla scoperta di fortificazioni di cui si è persa da tempo la memoria e, soprattutto, di un pezzo di storia – salernitana in primo luogo, ma non solo – che in tanti ignorano. Questo e molto altro è il “Tour”, iniziativa giunta alla sua terza edizione, in calendario per il prossimo 25 settembre: seguendo un percorso di trekking che si snoda attraverso il versante di colle Bellara – più noto ai salernitani come– sarà infatti possibile osservare da vicino, ed in qualche caso percorrere, tratti di ricoveri, postazioni di artiglieria e baraccamenti risalenti all’ultimo conflitto mondiale. Percorrendo un itinerario di un paio di chilometri si toccheranno i luoghi che ricordano gli eventi del settembre del 1943, quando ...

FredMosby_ : @unuomopop Ti giuro io commosso tra quello che hai scritto e questa foto coi sampietrini smottati e la gente a pass… - GazzChianti : CASTELLINA IN CHIANTI - Castellina: a passeggio sulle colline del Chianti tra archeologia e panorami da foto. Giorn… - lacittanews : Avvistato a passeggiare sul lungomare e, come al solito, disponibilissimo nei confronti di ammiratori con i quali n… - cheaterbag : RT wireditalia 'Più lungo di 50 centimetri rispetto alla prima generazione, nasce in due versioni, una da passeggio… - wireditalia : Più lungo di 50 centimetri rispetto alla prima generazione, nasce in due versioni, una da passeggio e una da lavoro… -