WTA Tokyo 2022 | Zheng e Zhang eliminano Badosa e Garcia Avanza Muguruza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Si è conclusa poco fa un’altra giornata del WTA 500 di. Sul cemento giapponese si sono disputati oggi l’ultimo match valevole per il primo turno e quattro ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nell’ultimo incontro di primo turno la russa Liudmila Samsonova ha la meglio sulla kazaka Elena Rybakina (n.8 del torneo) per 6-2 6-4. Per quanto riguarda gli ottavi di finale, invece, l’affermazione più importante è quella di Qinwen: la cinese batte l’iberica Paula(testa di serie n.1) con un’agile 6-3 6-2 e ora sfiderà ai quarti di finale la statunitense Claire Liu, uscita vincitrice per 6-4 6-1 dal match contro la belga Elise Mertens. Molto rilevanti sono poi anche il successo netto per 6-4 6-2 della spagnola Garbine(n.3 del seeding) ...

La cinese ha così raggiunto il terzo quarto di finale del 2022, il secondo in un500. Così il torneo di, che mette in palio 500 punti per la vincitrice, può trasformarsi in una grande ...Terza giornata di incontri del tabellone principale in quel di, dove è in corso di svolgimento il torneo500 . I due 'upset' odierni sono stati messi a segno però da altrettante tenniste cinesi. La prima è stata Shuai Zhang , che al termine di una ...La francese Caroline Garcia firma il record stagionale di ace nel circuito WTA, ma esce comunque negli ottavi del Toray Pan Pacific Open, WTA 500 ...Notte di sorprese in Giappone, con tre delle prime 8 eliminate, tra cui n.1 e 2 del seeding. Per una volta non è Garbine a deludere, soddisfazioni per il tennis cinese ...