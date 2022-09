Leggi su romadailynews

le autorità bielorusse della zona occupata dell'Ucraina accelerano di fronte alla controffensiva delle forze di chi è esente da Mosca non c'era la convocazione di referendum per l'annessione alla Russia dopo un rinvio lo scorso settembre nero organizzazione del voto è alto per la materia pubblicato nome del Don Bass Lukas dhont già riconosciuta indipendenti della disputa nella vigilia dell'invasione e le aree della oblast' di cherson esaurisce a sotto il controllo rosso Dalle prime fasi dell' offensiva hanno le consultazioni tra il 23 e 27 settembre Intanto è già l'ho sul discorso che tu mi avrebbe dovuto tenere Alla nazione e voltiamo ancora pagina il presidente americano Joe biden camminato on-line 369 ambasciatrice Russia lo riferisce alla Casa Bianca in una ...