"Striscia la Notizia", inviato e cameramen presi a botte: cos'è successo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un inviato di Striscia la Notizia e il cameraman che lo accompagnava, sono stati aggrediti mentre registravano un servizio. L'inviato Max Laudadio e uno dei suoi operatori sono stati presi a calci, pugni e bastonate. Cosa gli è successo e chi li ha aggrediti? "Striscia la Notizia", Max Laudadio e il cameramen aggrediti Il misfatto ha avuto luogo a Varese. Max Laudadio stava realizzando un servizio per Striscia la Notizia in un parcheggio. I due stavano verificando una segnalazione arrivata al tg satirico. Questa raccontava che i gestori di questo parcheggio incassavano il denaro dei ticket, che in realtà non servivano. Questi infatti alzavano manualmente la sbarra d'uscita, intascando il bottino.

