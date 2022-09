Reazione a Catena 21 settembre 2022 | le Tre e un Quarto

ilSaronno : Reazione a catena, Elisa si conferma campionessa ma… sfumano quasi 120 mila euro - r_robertaa : @inablackxout mi sento male hai fatto la reazione a catena?? - Manuel_trash : RT @ilGerrino92: Savino va alle 20.30, non alle 18:45. Gerry ha contro Reazione a Catena che fa il 29%, l'Eredità torna a fine ottobre. Ha… - zazoomblog : Reazione a Catena 2022 chi ha vinto oggi: Le tre e un quarto montepremi e parola vincente di mercoledì 21 settembre… - zazoomblog : Reazione a Catena 2022 chi ha vinto oggi: Le tre e un quarto montepremi e parola vincente di mercoledì 21 settembre… -

, Le tre e un quarto si riconfermano campionesse Le Tre e un quarto si confermano campionesse in carica anche nella puntata del 21 settembre 2022 e arrivano al gioco dell'Ultima ..., Le Tre e un quarto contro i Sottomarini nella puntata del 21 settembre 2022 Nuova puntata dioggi 21 settembre in onda su Rai 1. Le campionesse in carica Le Tre e ...Reazione a Catena 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana, è mercoledì e il tempo vola. Ma i telespettatori possono contare su una certezza: anche stasera, infatti, su Rai 1 a partire dalle 18.45 an ...CISLAGO – Continua a sbaragliare gli avversarei ma negli ultimi giorni, come oggi mercoledì 21 settembre, non riesce ad indovinare la parola finale finendo per perdere il bottino accumulato ...