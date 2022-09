Putin, Biden all'Onu: «Stop ai veti, cambiare il Consiglio di sicurezza. Guerra nucleare non può essere vinta» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joe Biden interviene sul discorso di Putin. Ha fatto «minacce nucleari spericolate e irresponsabili», così all'assemblea generale dell'Onu. Il presidente americano ha... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joeinterviene sul discorso di. Ha fatto «minacce nucleari spericolate e irresponsabili», così all'assemblea generale dell'Onu. Il presidente americano ha...

SkyTG24 : #Biden all'#Onu: “#Putin richiama ulteriori soldati. Il Cremlino sta organizzando un finto referendum per l'annessi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Biden: 'Minacce nucleari di Putin sono spericolate e irresponsabili'. #ANSA - GiovaQuez : Putin è uomo di pace. A volere la guerra sono Zelensky, Biden e Draghi. Come se ad essere invasa fosse Russia, non… - fisco24_info : La77ma assemblea generale dell'Onu, Biden: 'Le minacce nucleari di Putin sono irresponsabili': Putin vuole 'annient… - GMarcuccio : RT @Vittori19287601: Se Salvini vola a Mosca per ricevere il premio come migliore ministro degli interni, tutti diranno che è al soldo di P… -