Perché i Talebani ce l’hanno a morte con PUGB? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Uno dei titoli mobile più giocati al mondo non è stato così fortunato in alcuni Paesi; sembra che sia stato soggetto ad un ban permanente per via di alcune motivazioni che a noi sembrano banali, ma che ai governo di altri luoghi sta bene come decisione. Per quale ragione dovrebbero bandire questo gioco esattamente? Scopriamo le ragioni principali e i suoi vari aspetti. Gli utenti troveranno un modo per aggirare il ban – Computermagazine.itIn base alle informazioni di Khaama Press, il governo talebano dell’Afghanistan sta per confermare in maniera permanente il ban di PUB all’interno dello Stato, e il tutto avverrà entro tre mesi. L’ordine era stato dato già ad aprile 2022, ma i dettagli sono stati definiti solo adesso. La motivazione inserita per giustificare questa azione è ovviamente legata al fatto che sia un gioco violento e ritenuto immorale. La scelta è stata ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Uno dei titoli mobile più giocati al mondo non è stato così fortunato in alcuni Paesi; sembra che sia stato soggetto ad un ban permanente per via di alcune motivazioni che a noi sembrano banali, ma che ai governo di altri luoghi sta bene come decisione. Per quale ragione dovrebbero bandire questo gioco esattamente? Scopriamo le ragioni principali e i suoi vari aspetti. Gli utenti troveranno un modo per aggirare il ban – Computermagazine.itIn base alle informazioni di Khaama Press, il governo talebano dell’Afghanistan sta per confermare in maniera permanente il ban di PUB all’interno dello Stato, e il tutto avverrà entro tre mesi. L’ordine era stato dato già ad aprile 2022, ma i dettagli sono stati definiti solo adesso. La motivazione inserita per giustificare questa azione è ovviamente legata al fatto che sia un gioco violento e ritenuto immorale. La scelta è stata ...

