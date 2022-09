“No all’utero in affitto, a Scampia le donne lo spaccerebbero come la droga”: bufera su Nunzia De Girolamo (Di mercoledì 21 settembre 2022) bufera su Nunzia De Girolamo. “Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri – ha detto l’ex ministra ospite nell’ultima puntata di Piazzapulita su La7 – ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione”. Parole che hanno scatenato un vespaio di polemiche nei social network dove è stata ripresa e commentata da numerosi utenti. Reazioni anche dalla politica con Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del comune di Napoli, che su Facebook ha scritto: “Alle sue parole ho sentito il dolore di Scampia bruciarmi nelle vene. Scampia è uno dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022)suDe. “Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri – ha detto l’ex ministra ospite nell’ultima puntata di Piazzapulita su La7 – ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino, dove lesmettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione”. Parole che hanno scatenato un vespaio di polemiche nei social network dove è stata ripresa e commentata da numerosi utenti. Reazioni anche dalla politica con Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del comune di Napoli, che su Facebook ha scritto: “Alle sue parole ho sentito il dolore dibruciarmi nelle vene.è uno dei ...

