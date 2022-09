Nba, Robert Sarver mette in vendita i Suns dopo la squalifica e le accuse di razzismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Travolto dallo scandalo con accuse di azzismo, sessismo e condotta inappropriata nei confronti di alcuni dipendenti, Robert Sarver, proprietario dei Phoenix Suns, ha messo in vendita la franchigia, inclusa quella femminile, le Mercury di Wnba. Una decisione forzata dopo la sospensione per 12 mesi decretata dal Commissioner Nba, Adam Silver. L’indagine è nata da un articolo di Espn, a cui Sarver aveva replicato definendosi “scioccato” dalle accuse e rivendicando con orgoglio “quanto fatto in tema di diversità e inclusione sia ai Suns che alle Mercury, in campo e fuori”. Ora il nuovo comunicato: “Come uomo di fede credo nell’espiazione e nel perdono. Mi aspettavo che lo stop di 12 mesi mi desse il tempo di fare ammenda e togliere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Travolto dallo scandalo condi azzismo, sessismo e condotta inappropriata nei confronti di alcuni dipendenti,, proprietario dei Phoenix, ha messo inla franchigia, inclusa quella femminile, le Mercury di Wnba. Una decisione forzatala sospensione per 12 mesi decretata dal Commissioner Nba, Adam Silver. L’indagine è nata da un articolo di Espn, a cuiaveva replicato definendosi “scioccato” dallee rivendicando con orgoglio “quanto fatto in tema di diversità e inclusione sia aiche alle Mercury, in campo e fuori”. Ora il nuovo comunicato: “Come uomo di fede credo nell’espiazione e nel perdono. Mi aspettavo che lo stop di 12 mesi mi desse il tempo di fare ammenda e togliere ...

